В США назвали встречу Трампа и Зеленского самой провальной за всю историю

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Сенатор Тед Круз назвал встречу американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского "самой провальной" в истории США.
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