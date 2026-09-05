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Такой день. 296-летие столицы края, красавица "Мисс Барнаул — 2026" и особый указ Путина

Такой день. 296-летие столицы края, красавица "Мисс Барнаул — 2026" и особый указ Путина

О главных событиях региона 5 сентября Еда, веселье, ретро, забавные котики и не только — так в Барнауле отмечают День города.

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