Вредитель комнатных растений Уховертка

Это садовый и домашний вредитель с темно-коричневым тельцем и двумя клещевидными придатками. Это насекомое трудно обнаружить на комнатных растениях, потому что днем оно прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что на листьях образуются дырочки, иногда вплоть до полного исчезновения ткани листа.
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