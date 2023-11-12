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Татьяна Бут

Многие россияне прлучили американское гражданство, но редко кто так себя ведет, как Машкова. Зачем, почему, кому это надо знать? Получила и живи. Или ее принуждают к этому чтобы унизить отца спасти свою стбственность.