В Удмуртии почтили память убитого 30 лет назад вместе с семьей замминистра МВД республики

Ижевск. Удмуртия. Ровно 30 лет прошло со дня убийства первого замминистра внутренних дел Удмуртии полковника милиции Николая Перевощикова, а также трёх членов его семьи: супруги Нины Александровны, старшего сына Игоря и дочери Татьяны.