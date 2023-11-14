В НАТО заявили, что графика вступления Киева в альянс не существует

Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Украине обещано вступление в НАТО, однако на данный момент какого-либо конкретного графика этого процесса не существует, заявил помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил.
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