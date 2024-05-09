Гимнастка Крамаренко: есть мальчик, который нравится, но мое сердце свободно

Российская гимнастка Лала Крамаренко, которая в апреле рассталась с фигуристом Федором Варламовым, в интервью YouTube-каналу "Дисциплина" рассказала о статусе отношений с бывшим возлюбленным, а также поделилась, что пока ее сердце свободно.
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