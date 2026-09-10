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Газета.ру

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L&apos;Équipe: игра Сафонова ногами раздражает тренера "ПСЖ" Энрике

L&apos;Équipe: игра Сафонова ногами раздражает тренера "ПСЖ" Энрике

Французское издание L'Équipe опубликовало статью после матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и братиславским «Слованом», в которой говорится, что игра ногами голкипера парижан Матвея Сафонова раздражает главного тренера команды Луиса Энрике.

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