Французское издание L'Équipe опубликовало статью после матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и братиславским «Слованом», в которой говорится, что игра ногами голкипера парижан Матвея Сафонова раздражает главного тренера команды Луиса Энрике.
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