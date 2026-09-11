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ИА Регнум

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Лукашенко: Минск периодически фиксирует случаи нарушения воздушного пространства

Лукашенко: Минск периодически фиксирует случаи нарушения воздушного пространства

Белоруссия периодически фиксирует случаи нарушения своего воздушного пространства. Об этом 11 сентября на совещании с военными на полигоне Обуз-Лесновский заявил президент республики Александр Лукашенко.

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