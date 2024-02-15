Полпред Якушев выразил соболезнования белгородцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона после обстрелов жилых кварталов ВСУ, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе дети.