Полпред Якушев выразил соболезнования белгородцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона после обстрелов жилых кварталов ВСУ, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе дети.
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