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Вечерний Новосибирск

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  • Ирина52
    Хорошо хоть одумалась...Сотрудница морга ...
  • Evgeni Velesik
    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...

Тело влиятельного члена «Труновской» ОПГ Андреева нашли под Новосибирском

Тело влиятельного члена «Труновской» ОПГ Андреева нашли под Новосибирском

Место нахождения трупа уже осмотрели сотрудники Следственного комитета, в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства смерти Андрея Андреева, сообщает ТАСС.

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