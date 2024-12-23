Тело влиятельного члена «Труновской» ОПГ Андреева нашли под Новосибирском

Место нахождения трупа уже осмотрели сотрудники Следственного комитета, в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства смерти Андрея Андреева, сообщает ТАСС.
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