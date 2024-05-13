За сегодня важное:

**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.
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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Наконец убрали этого казнокрада еще со времен МЧС и Московской обл.Скот паршивый!
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13 час.
Врам Тавризов
Неужели жёсткий человек может 1 справиться с легионом рублесеков?
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Белоусова, если он по фактам жёсткий, надо было ставить премьером, а Мишустина техническим ( исполнительным) премьером Иначе Белоусов не сможет управлять как надо МО - ведь оно зависит от десятков отраслей
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12 час.
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