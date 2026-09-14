В парке «Орион» на ВДНХ 20 сентября пройдет бесплатный семейный праздник

Семейный праздник «Орион в движении» пройдет 20 сентября с 13:00 до 18:00 на Центральной сцене парка «Орион» на ВДНХ.
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