Штурмовики захватывают позиции врага на Южно-Донецком фронте (ВИДЕО)

Штурмовики захватывают позиции врага на Южно-Донецком фронте — свежие кадры из зоны проведения СВО. Под Урожайным наши войска взяли укрепление ВСУ, украинские боевики попытались пойти в контратаку, но по ним был нанесен удар артиллерией.
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