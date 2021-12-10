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«Дзюбе в матче с «Челси» вполне логично не нашлось места в старте», - Сенников

«Дзюбе в матче с «Челси» вполне логично не нашлось места в старте», - Сенников

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников объяснил, почему Артем Дзюба в матче с «Челси» вышел только на 79-й минуте встречи.

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