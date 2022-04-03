Почему каждый третий школьник и студент матерится как сапожник

Даже первоклашка может обложить трехэтажным так, что уши вянут. Почему дети сквернословят? Кто научил? Знают ли, что обозначают забористые матерные словечки? Неужели ни капельки не стыдно? В опросе участвовали 2617 респондентов от 8 до 19 лет.