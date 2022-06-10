Мировое обозрение

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В Москве на здании посольства США спроецировали ролики против внешней политики Америки

В Москве на здании посольства США спроецировали ролики против внешней политики Америки

Лозунги призывают остановить поддержку неонацистов на Украине Сегодня вечером, 10 июня, на здание посольства США в Москве спроецировали ряд изображений, осуждающих внешнюю политику Америки, сообщает Readovka.

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