В Москве на здании посольства США спроецировали ролики против внешней политики Америки

Лозунги призывают остановить поддержку неонацистов на Украине Сегодня вечером, 10 июня, на здание посольства США в Москве спроецировали ряд изображений, осуждающих внешнюю политику Америки, сообщает Readovka.
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