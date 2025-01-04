В Лаишевском районе в результате ДТП погиб водитель, выехавший на встречную полосу

В Лаишевском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Matiz проигнорировал знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Volvo.