Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 20 марта: Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☀️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 20 марта: Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с.