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Европа ответила SpaceX: ArianeGroup провела успешные испытания 3D-печатного двигателя для многоразовых ракет

Европа ответила SpaceX: ArianeGroup провела успешные испытания 3D-печатного двигателя для многоразовых ракет

ArianeGroup завершила серию огневых испытаний 3D-печатного двигателя тягой 240 Н (ньютонов), работающего на перекиси водорода.

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