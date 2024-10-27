Российские специалисты изучат американский беспилотник RQ-20 Puma, захваченный на территории СВО Ольга ВайленкоВ рамках специальной военной операции (СВО) российские военные получили в своё распоряжение беспилотный летательный аппарат (БПЛА) американского производства — RQ-20 Puma.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии