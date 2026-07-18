"Ребята, не путайте, это наша территория!": В Новосибирске главарь группировки мигрантов чётко обозначил претензии на Россию

Сергей Алексеев А кто даёт положительные характеристики убийцам, такие же убийцы может потенциальные... Суды продажны.

леонид рыбаков ДА НАШИХ СВОЛОЧЕЙ ХВАТАЕТ --ПОЧЕМУ ТАКИМИ СТАЛИ -ТОТ ЕЩЕ ВОПРОС ---НО ТАДЖИКУ ( исключение не правило ) Россия не родина и он ее защищать не будет А НАША** СВОЛОЧЬ ** БУДЕТ И ЕМУ ЭТО НОРМАЛЬНО (исключение и тут норма ) Пусть каждый живет на своей родине и поднимает ее -но вот почему то даже то что у них было развалили и что приехали к нам со своими средневековыми обычаями и доказывают что это норма --гадить кругом и везде