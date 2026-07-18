Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Громкое заявление министра труда Таджикистана Солехи Холмахмадзоды о том, что получившие российское гражданство таджики "никогда не перестанут быть таджиками", получило широкий общественный резонанс.
"Ребята, не путайте, это наша территория!": В Новосибирске главарь группировки мигрантов чётко обозначил претензии на Россию
Комментарии
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Сергей Алексеев
А кто даёт положительные характеристики убийцам, такие же убийцы может потенциальные... Суды продажны.
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1 м.
леонид рыбаков
ДА НАШИХ СВОЛОЧЕЙ ХВАТАЕТ --ПОЧЕМУ ТАКИМИ СТАЛИ -ТОТ ЕЩЕ ВОПРОС ---НО ТАДЖИКУ ( исключение не правило ) Россия не родина и он ее защищать не будет А НАША** СВОЛОЧЬ ** БУДЕТ И ЕМУ ЭТО НОРМАЛЬНО (исключение и тут норма ) Пусть каждый живет на своей родине и поднимает ее -но вот почему то даже то что у них было развалили и что приехали к нам со своими средневековыми обычаями и доказывают что это норма --гадить кругом и везде
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1 м.
Андрей М
А вам не приходило в голову, что это у нас обычаи из средневековья! Или может вы не слышали, как наши соотечественники группами охотятся за людьми определенной внешности, а потом их избивают? Мне ни разу не приходилось сталкиваться с беспределом мигрантов... А вот с хамством наших соотечественников сталкиваюсь постоянно.... Все эти истории о мигрантах, в больше своём, от ОБС (Одна Бабка Сказала, Один Блумберг Сказал, Один Блогер Сказал)! P. S. Т.е. Вы предлагаете закрыться со всех сторон железным занавесом? Нет! Да и в 2022 г. логистика внешней торговли России объективно претерпела существенные изменения и основное направление обхода санкций это через южные республики...
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1 м.
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