На севере Красноярского края могут построить первые крупные нефтехранилища в стране

Первые крупные хранилища нефти в России могут быть построены на севере Красноярского края. О подготовке проекта опытно-промышленных работ сообщил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.
Первые крупные хранилища нефти в России могут быть построены на севере Красноярского края. О подготовке проекта опытно-промышленных работ сообщил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.
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