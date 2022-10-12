Регионы России

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    Такие нефтехранилища бомбить удобно! А под землю их спрятать не могли бы? Газовые хабы сделали, почему нельзя нефтяны...На севере Красноя...
  • олег олейник
    Жопез Бардель явно недопонимает , что пока Европа , как и Киев жили мирно с Россией не было проблем  ни в экономике ,...Боррель узнал о г...
  • GriG Ms
    Недоучки кыргыз , как и таджи как клоуны вырядялись в натовки как грузыны и бодаются в БаткенеКыргызстан объясн...

На севере Красноярского края могут построить первые крупные нефтехранилища в стране

На севере Красноярского края могут построить первые крупные нефтехранилища в стране

Первые крупные хранилища нефти в России могут быть построены на севере Красноярского края. О подготовке проекта опытно-промышленных работ сообщил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх