Русская весна

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Киев пытается развалить «Северный поток — 2» изнутри

Киев пытается развалить «Северный поток — 2» изнутри

Позиция Украины по «Северному потоку — 2» выглядит максимально жалкой. Зеленский пытался навязать свои консультации по российскому газопроводу, а позже Киев сел ждать, когда же Европа услышит их истерики и поддержит, бойкотируя выгодный проект.

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саша пупкин
Дак уже вроде сказали, что хохлы могут сертифицировать что угодно, не относящееся к СП2, их там не ждут)))
Виктор Шиховцев
Шо, уже в трубу пролезли?
вячеслав харченко
Сверлют помаленьку?

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