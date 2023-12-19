«Сказал, что плохо себя чувствует», — Дворцов раскрыл неизлечимую болезнь Красилова из клипа Little Big

Танцор Дмитрий Красилов был очень жизнерадостным человеком и в свои 29 смог многого достигнуть. Он ушел из жизни внезапно, буквально за несколько часов до смерти связывался с друзьями по телефону, был на работе и вел привычный ему образ жизни.