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Ренат Лайшев: «Щербакова – супердостойный спортсмен. Ее включение в список номинантов на премию ISU является положительной новостью»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова номинирована на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

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