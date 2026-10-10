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Мнение: «ЕС не оставляет попыток украсть российские активы», – Дмитрий Соин

Мнение: «ЕС не оставляет попыток украсть российские активы», – Дмитрий Соин

Политический аналитик Дмитрий Соин в программе «Мнение» прокомментировал план Евросоюза по созданию спецструктур для использования российских замороженных активов.

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