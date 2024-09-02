Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада

Виталий Кирпиченко

На что, собственно, рассчитывали, начиная СВО? На то, что враг сложит знамёна с первым орудийным залпом и принесёт ключи от города Киева на тарелочке с голубой каёмочкой? По прошествии двух лет почему-то не умудрились организовать хоть какую оборону Курска! "Срочники" чем занимались? Кто их командиры? Кто за всё это ответит?