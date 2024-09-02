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Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада

Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада

В нападении ВСУ на Курскую область могут участвовать все страны НАТО. Такое предположение сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с журналистами РИА «Новости».

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
На что, собственно, рассчитывали, начиная СВО? На то, что враг сложит знамёна с первым орудийным залпом и принесёт ключи от города Киева на тарелочке с голубой каёмочкой? По прошествии двух лет почему-то не умудрились организовать хоть какую оборону Курска! &quot;Срочники&quot; чем занимались? Кто их командиры? Кто за всё это ответит?
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20 час.
E
Ed
Важно и то что тот кто всем этим управляет молчок по этой тематике
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14 час.

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