Русское подполье: СБУ устроила охоту на жителей Украины с близкими в России

Украинские силовики обвиняют в госизмене людей за контакты с русскими родными.На подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией выходят на массовые облавы.
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