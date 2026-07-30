Русское подполье: СБУ устроила охоту на жителей Украины с близкими в России

Украинские силовики обвиняют в госизмене людей за контакты с русскими родными.На подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией выходят на массовые облавы.