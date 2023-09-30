Ирландский журналист о ситуации у ВСУ: Сотни тысяч погибших и ноль шансов на победу

Очевидное отсутствие наглядных успехов ВСУ на фронтах приводит к тому, что всё больше понимающих людей на Западе горят о бессмысленности борьбы "до победного конца", потому что концом может стать существование Украины как таковой.
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