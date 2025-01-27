В Санкт-Петербурге выросли цены на аренду самого дешевого жилья

В Северной столице подорожали комнаты За год комнаты в коммунальных квартирах в Санкт-Петербурге подорожали в цене на 21,1%, до 16 748 рублей в месяц, сообщает «РБК Петербург», ссылаясь на федеральный портал «Мир квартир».