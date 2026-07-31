Лера Кудрявцева во время отдыха во Франции переосмыслила жизненные приоритеты

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит отпуск во Франции вместе с близкими. Звезда остановилась на роскошной вилле и делится с подписчиками кадрами из поездки, однако на этот раз её публикация оказалась посвящена личным размышлениям.
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