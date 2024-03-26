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Российские ракеты прилетели в Киев на праздник СБУ 

Российские ракеты прилетели в Киев на праздник СБУ 

ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник.

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