Губахинец пожаловался главе пермского следкома на невыплату сверхурочных

Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел выездной личный прием граждан. Местные жители города Губахи смогли обратиться к нему по вопросам невыплаты заработной платы и защиты их прав.
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