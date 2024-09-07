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ВСУ на шпильках: "Могут хоть обнажёнными кидаться на танки". Зачем украинки идут воевать и что с ними делают в плену

ВСУ на шпильках: "Могут хоть обнажёнными кидаться на танки". Зачем украинки идут воевать и что с ними делают в плену

В рядах Вооруженных сил Украины сейчас служат около 75 тысяч женщин. Украинские националистки, участвующие в боевых действиях наравне с мужчинами, представляют из себя довольно разношерстную компанию: замужние, одинокие, идейные, матери и бездетные, образованные и нет, спортсменки и парикмахеры.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
В плен не брать! Ни под каким видом!!!
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7 час.
Александр Пономарев
Это еще почему?
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
В Курской области пленных не брать, только расстрел, не смотреть на национальность и половую принадлежность.
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1 час.

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