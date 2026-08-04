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Спиридонов об отказе волейболистов от ЧМ: «Раз нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше, #####, или на Луне? Надо ехать и играть!»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов не поддержал решение сборной России отказаться от участия в чемпионате мира-2027 в Польше.

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