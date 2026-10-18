«Максимально тупейшая ситуация»: тренер-предприниматель не смог улететь на соревнования в Омск - спецтранспорт для бизнес-класса, на котором его должны были отвезти в самолет, уехал на его глазах.
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