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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Древние нейрохирурги Притоболья удивили учёных

Древние нейрохирурги Притоболья удивили учёных

Мы не первые на этой земле и не последние. Процесс заселения Сибири людьми туманен и малоизучен. В распоряжении археологов лишь разрозненные фрагменты огромной доисторической мозаики — маленькие абзацы огромного текста, не имеющего начала и конца… В III веке нашей эры из-за различных природно-климатических и геополитических процессов на территории современной Монголии и Северного Китая с насиженных мест снялись и отправились в неизведанные дали местные племена.

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