«Вода и 30 суток»: Ирина Понаровская призналась, что много лет практикует голодание

Певица Ирина Понаровская стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света», в котором рассказала о том, как безжалостные диеты привели к серьёзным проблемам со здоровьем - в 25 лет у Ирины отказали почки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии