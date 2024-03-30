«Вода и 30 суток»: Ирина Понаровская призналась, что много лет практикует голодание

Певица Ирина Понаровская стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света», в котором рассказала о том, как безжалостные диеты привели к серьёзным проблемам со здоровьем - в 25 лет у Ирины отказали почки.