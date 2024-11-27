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В Астрахани два подростка устроили жестокий гоп-стоп на Савушкина

В Астрахани два подростка устроили жестокий гоп-стоп на Савушкина

Несовершеннолетние напали, ограбили и избили прохожего неподалеку от торгового центра. Астраханские следователи СУ СК РФ нашли и задержали двух подростков, которые попали на камеры видеонаблюдения в момент преступления.

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