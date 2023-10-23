Дурно пахнущий отдых. Фридман и Авен проводят отпуск с чиновником Минцифры

Депутат Государственной Думы Василий Пискарёв направил заявления в правоохранительные органы, чтобы получить от Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел правовую оценку деятельности лиц, покинувших Россию.
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