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Дурно пахнущий отдых. Фридман и Авен проводят отпуск с чиновником Минцифры

Дурно пахнущий отдых. Фридман и Авен проводят отпуск с чиновником Минцифры

Депутат Государственной Думы Василий Пискарёв направил заявления в правоохранительные органы, чтобы получить от Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел правовую оценку деятельности лиц, покинувших Россию.

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