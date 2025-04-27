За гранью физики: ученые выдвинули гипотезу о новом этапе после смерти

Вечный вопрос о том, что происходит после смерти, возможно, получил новый научный ракурс. Группа ученых выдвинула смелую гипотезу, предполагающую, что физическая кончина человека – это не финальная точка его существования, а лишь переходный этап к иной форме бытия.
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