Да прогноз на 3 тур мне не особо удался. Всего 3 из 8 угаданных результатов - ужасный показатель для меня, но на то есть свои причины.
ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 4-й тур. Двоевластие сохранится
Комментарии
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Максим Комаров
Здорово, что «явные проблемы» только у Зенита! Теперь важно (для прогнозистов с преобладанием красных цветов), чтоб зрение не обмануло! И «явь» не обернулась чем-то. Есть же такое явление природы - мираж?! Усталый красно-белый путник, бредущий по раскаленной Тушинской пустыне, вдруг видит - во всей красе проблемы Зенита!!! И радуется, и бежит, и лопочет там чего-то. А добежать то и не получается. Оно - мираж? А как качалось кресло под Семаком (в мечтах усталого)! Да, 4 потерянных в трех стартовых турах очка легко перевесят 5 кряду чемпионских кубка!
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33 мин.
Максим Комаров
Вообще, конечно, отличный прогноз! Еще бы немного раскрыть тему «явных проблем» Зенита, и отменным бы назвал.
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32 мин.
Максим Комаров
А чего такого? И правильно! Каждый нормальный прогнозист имеет право реабилитроваться! На сухую - прогноз - не прогноз
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29 мин.
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