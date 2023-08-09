Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Не сказал бы я, что Зенит с таким уж огромным трудом «выстоял» в Самаре. Семак готовит команду, в том числе, и к выез...Барриос отстранен...
  • Максим Комаров
    Травму Макаров не получил. Он был приглашен на КДК, где этот вопрос был прояснен. ФК Динамо подтвердил, что Макаров р...Барриос отстранен...
  • Максим Комаров
    А чего такого? И правильно! Каждый нормальный прогнозист имеет право реабилитроваться! На сухую - прогноз - не прогнозТОТО. РПЛ-2023/24...

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 4-й тур. Двоевластие сохранится

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 4-й тур. Двоевластие сохранится

Да прогноз на 3 тур мне не особо удался. Всего 3 из 8 угаданных результатов - ужасный показатель для меня, но на то есть свои причины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Здорово, что «явные проблемы» только у Зенита! Теперь важно (для прогнозистов с преобладанием красных цветов), чтоб зрение не обмануло! И «явь» не обернулась чем-то. Есть же такое явление природы - мираж?! Усталый красно-белый путник, бредущий по раскаленной Тушинской пустыне, вдруг видит - во всей красе проблемы Зенита!!! И радуется, и бежит, и лопочет там чего-то. А добежать то и не получается. Оно - мираж? А как качалось кресло под Семаком (в мечтах усталого)! Да, 4 потерянных в трех стартовых турах очка легко перевесят 5 кряду чемпионских кубка!
Ответить
33 мин.
Максим Комаров
Вообще, конечно, отличный прогноз! Еще бы немного раскрыть тему «явных проблем» Зенита, и отменным бы назвал.
Ответить
32 мин.
Максим Комаров
А чего такого? И правильно! Каждый нормальный прогнозист имеет право реабилитроваться! На сухую - прогноз - не прогноз
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх