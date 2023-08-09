ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 4-й тур. Двоевластие сохранится

Максим Комаров

Здорово, что «явные проблемы» только у Зенита! Теперь важно (для прогнозистов с преобладанием красных цветов), чтоб зрение не обмануло! И «явь» не обернулась чем-то. Есть же такое явление природы - мираж?! Усталый красно-белый путник, бредущий по раскаленной Тушинской пустыне, вдруг видит - во всей красе проблемы Зенита!!! И радуется, и бежит, и лопочет там чего-то. А добежать то и не получается. Оно - мираж? А как качалось кресло под Семаком (в мечтах усталого)! Да, 4 потерянных в трех стартовых турах очка легко перевесят 5 кряду чемпионских кубка!