Volkswagen ID. California Cruise: первый электрокемпер в семействе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Линейка автокемперов Volkswagen California дебютировала в 2004 году вместе с появлением пятого поколения модели Transporter (T5), хотя «калифорнийские» автодома на базе Транспортеров известны еще с 1988 года, но строила их сторонняя компания Westfalia на своей фабрике.
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