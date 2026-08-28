Volkswagen ID. California Cruise: первый электрокемпер в семействе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Линейка автокемперов Volkswagen California дебютировала в 2004 году вместе с появлением пятого поколения модели Transporter (T5), хотя «калифорнийские» автодома на базе Транспортеров известны еще с 1988 года, но строила их сторонняя компания Westfalia на своей фабрике.