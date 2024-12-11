ТАСС: Певицу Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против России

В Москве Пресненский суд заочно арестовал артистку, оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
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