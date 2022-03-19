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Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей за рубежом

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась к комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, чтобы та приняла меры по случаю учащения случаев дискриминации в отношении российских детей за границей .

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