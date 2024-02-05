Посол Тарабрин: ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге

Посол России в Нидерландах и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ООН не принимала никаких решений о создании специального трибунала по Украине в Гааге и принять их не вправе.
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