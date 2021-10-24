За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5279 2 Санкт-Петербург 3297 3 Московская область 3030 4 Самарская область 1093 5 Нижегородская область 772 6 Воронежская область 736 7 Республика Башкортостан 668 8 Республика Крым 649 9 Пермский край 642 10 Свердловская область 633 11 Ростовская область 600 12 Красноярский край 573 13 Смоленская область 512 14 Ульяновская область 470 15 Саратовская область 457 16 Иркутская область 435 17 Челябинская область 435 18 Омская область 427 19 Брянская область 423 20 Алтайский край 415 21 Оренбургская область 410 22 Ставропольский край 406 23 Архангельская область 401 24 Волгоградская область 396 25 Удмуртская Республика 391 26 Тверская область 382 27 Республика Карелия 370 28 Хабаровский край 361 29 Липецкая область 360 30 Калининградская область 353 31 Пензенская область 341 32 Вологодская область 335 33 Белгородская область 330 34 Ленинградская область 327 35 Тюменская область 323 36 Севастополь 321 37 Владимирская область 310 38 Республика Коми 308 39 Курская область 301 40 Забайкальский край 299 41 Псковская область 281 42 Новосибирская область 281 43 Республика Саха (Якутия) 279 44 Орловская область 271 45 Краснодарский край 267 46 Кемеровская область 265 47 Ярославская область 261 48 Ханты-Мансийский автономный округ 258 49 Приморский край 257 50 Астраханская область 244 51 Кировская область 241 52 Мурманская область 231 53 Ивановская область 219 54 Новгородская область 210 55 Тульская область 208 56 Рязанская область 199 57 Курганская область 191 58 Костромская область 180 59 Республика Хакасия 178 60 Тамбовская область 176 61 Калужская область 165 62 Республика Бурятия 159 63 Республика Татарстан 155 64 Томская область 149 65 Республика Дагестан 149 66 Амурская область 148 67 Республика Чувашия 144 68 Республика Мордовия 139 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130 70 Республика Марий Эл 121 71 Кабардино-Балкарская Республика 120 72 Чеченская Республика 110 73 Республика Северная Осетия-Алания 92 74 Республика Ингушетия 75 75 Карачаево-Черкесская Республика 74 76 Республика Адыгея 73 77 Республика Тыва 71 78 Республика Калмыкия 64 79 Республика Алтай 61 80 Сахалинская область 54 81 Камчатский край 42 82 Еврейская автономная область 41 83 Магаданская область 23 84 Чукотский автономный округ 17 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.