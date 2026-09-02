Редкую публикацию Пушкина обнаружили в Нижнем Новгороде

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Недописанный вариант поэмы «Руслан и Людмила», опубликованный при жизни Александра Пушкина, нашли в Нижнем Новгороде.