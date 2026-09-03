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За банкротством аграриев и металлургов повалится всё! – депутат Рады

За банкротством аграриев и металлургов повалится всё! – депутат Рады

Систематические удары по украинским портам привели к банкротству металлургической и аграрной отраслей Украины.

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